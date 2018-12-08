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Fransa'da göstericiler sokakta: 481 kişi gözaltında

08 Aralık 2018, Cumartesi 13:37
Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekler'in düzenlediği protestoya güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etti. Fransa Başbakanı Edouard Phillipe’in açıklamasına göre 481 kişi gözaltına alındı, 211 kişi tutuklandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Sarı Yelekler, başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto etti.

Ülke genelinde 89 bin polisin görevlendirildiği protestolarda polis, Sarı Yelekler'e biber gazıyla müdahale etti.

Yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan müdahale sonrası 481 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. ​Fransa Başbakanı Edouard Phillipe 211 kişinin tutuklandığını duyurdu.

​Champs Elysées Meydan'ında eylemciler "Macron istifa", "Koyun değiliz" şeklinde sloganlar attı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada gün boyunca, geçmiş eylemlere göre, daha yoğun kontrol ve direkt müdahale olacağını belirtti.

'MAĞAZA VE RESTORANLAR KEPENK İNDİRDİ'

Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor. Bu nedenle Champs-Elysees Caddesi'nde mağaza ve restoranlar kepenkleri indirdi.

Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapalı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

Paris'teki eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı durdurulurken, Champs-Elysees Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapalı olacak.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Fransa, Paris, protesto, Macron
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