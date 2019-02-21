Fransa'da "H3N2" alarmı: 2800 kişinin ölümüne sebep oldu!

Fransa'da, kış mevsiminde "H3N2" virüsünün sebep olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Fransa Halk Sağlığından yapılan açıklamada, son 2 haftada 25 bin kişinin grip nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurduğu ve 4 bin 370 kişinin hastaneye yatırıldığı kaydedildi. Açıklamada, ülkenin tamamına yayılan "H3N2" virüsünün neden olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin öldüğü belirtildi. Grip salgını nedeniyle ölenlerin yüzde 87'sini 75 yaş ve üstü kişilerin oluşturduğu bildirildi. Aşının, söz konusu virüse karşı yüzde 21 oranında etkili olduğu da kaydedildi. "H3N2" virüsü, 2015'te de 18 bin kişinin ölümüne sebep olmuştu. AA

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