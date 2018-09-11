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11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Fransa'da helal gıda vergisi camiler için kullanılacak

11 Eylül 2018, Salı 10:35
Fransa, helal gıda pazarından elde edilen vergilerin ülkede yaşayan Müslümanların kuracağı bir derneğe aktarılmasını tartışıyor.

Müslüman derneklerine yönelik dış finans desteğini kesmek isteyen Fransa, "laiklik" yasasından dolayı söz konusu derneklere doğrudan maddi katkı sağlayamıyor. Gündeme gelen öneri, "helal" sertifikası için uygulanacak verginin bir vakıf üzerinden camilere aktarılmasını öngörüyor.

 

"Fransa İslamı" için Müslüman derneklerinin yabancı ülkelerle finansal bağı kopartılıyor

Yaklaşık 6 milyon Müslümanın yaşadığı Fransa, radikalleşmenin önüne geçmek için değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulmak üzere Montagne Enstitüsü adlı düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan rapor, farklı kökenlere ait Müslümanların kurduğu derneklerin yerine "Fransa İslamı" için yeni bir Müslüman derneğinin kurulmasını öneriyor.

Raporu hazırlayanlardan İslam Tarihi uzmanı Hakim El Karoui, kurulacak bu derneğin Fransa'da faaliyet gösteren ancak dış ülkelerle bağı olan diğer cami derneklerinden tamamen farklı ve tarafsız olacağını söyledi.

Ülkedeki İslami araştırmaların sürdürülmesi için şeffaflığı öne çıkaran bu dernekle helal vergi uygulamasına geçilmesi öneriliyor. Ülkede yıllık 5-6 milyar euroluk helal gıda pazarının bulunduğuna dikkat çekilen raporda helal gıdalara uygulanan vergilerin yeniden yapılandırılması ve bu vergilerin Fransa'daki Müslümanların ihtiyaçları için kullanılması öngörülüyor.

Fransa'daki Müslüman nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak kadroların ve camilerin yapımıyla da ilgilenecek derneğin, devlet okullarında Arapça dilinin pekiştirilmesi için de çalışacağı kaydedildi. Karoui, "önerdiğimiz reform ile devlet okullarından camilere kayan Arapça eğitiminin devlet kontrolünde yapılmasının daha faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkedeki Müslüman derneklerine ve ibadethanelerine dış ülkelerin müdahalesinden rahatsız olduğu biliniyor. Ülkedeki Müslüman derneklerinin faaliyetlerinden memnun olmayan Macron, geçtiğimiz Ramazan ayında Fransa'daki Müslüman örgütleri tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftara katılmamıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Fransa, İslâm, gıda
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