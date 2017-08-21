Fransa'da iki otobüs durağına araçlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

Fransa'nın Marsilya kentinde iki otobüs durağına yapılan araçlı saldırıda bir kişi öldü. Saldırıda çok sayıda yaralının da olduğu belirtildi.

Fransız basınının güvenlik kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgiye göre, Marsilya'nın Bouches-du-Rhone bölgesinin 11'inci bölümünde sabah erken saatlerde bir kişi aracını otobüs durağındaki kişilerin üzerine sürdü. Aracıyla kaçan kişi, bölgenin 13'üncü bölümünde bir başka otobüs durağında bekleyenlere çarptı. İki saldırıda bir kişinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bildirildi. Saldırganın ikinci saldırıdan sonra yakalandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre saldırganın Fransa güvenlik birimleri tarafından terör bağlantısı nedeniyle izlenen kişiler listesinde olmadığı kaydedildi. AA

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