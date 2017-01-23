Fransa'da mahkemeden Sarkozy'ye kötü haber

​Fransa'da temyiz mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "kara kutusu" olarak bilinen Claude Gueant'ın yolsuzluk davasında, ilk derece mahkemesi tarafından verilen iki yıl tecilli hapis cezasının bir yılının tecilini kaldırdı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, eski İçişleri Bakanı Claude Gueant'ın yolsuzlukla yargılandığı davanın temyiz süreci sonucunda, savcının daha ağırlaştırılmış bir ceza istemesi üzerine, Gueant'ın, ilk derece mahkemesinin 13 Kasım 2015'te verdiği iki yıl tecilli hapis cezasının bir yılında tutuklu kalmasını, bir yıllık cezanın ise tecilli olmasını kararlaştırdığı bildirildi.

Mahkeme Gueant hakkında ilk derece mahkemesi tarafından verilen 75 bin avro para cezası ile 5 yıl süreyle kamu görevinde bulunamama cezasını ise onadı.

Gueant'ı "kamu kaynaklarını usulsüz bir şekilde harcamaktan" suçlu bulan Paris Mahkemesi'nin kararı temyize götürülmüştü.

Sarkozy'nin 2002 ve 2004 yıllarında içişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde özel kalem müdürlüğünü yapan Gueant ve eski Emniyet Genel Müdürü Michel Gaudin, bakanlık bütçesinden usulsüz nakit para almakla suçlanıyorlardı.

Gueant'ın hesabına aktarıldığı tespit edilen nakit paralar hakkında 2013 yılında soruşturma başlatılmıştı. Gueant'ın hesabına "soruşturma ve gözetim maliyetleri" adı altında iki yıl boyunca her ay 10 bin avro aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

Yolsuzluk iddialarını reddeden Gueant, yolsuzluk yapmadığını, miktar olarak toplam 210 bin avro tutarındaki bu parayı özellikle Sarkozy'nin korumalarını ödüllendirmek için kurulan özel bir sistemi finanse etmeye kullandığını iddia etmişti.

Claude Gueant, bu dava dışında, Sarkozy'nin seçim kampanyasında yolsuzluk yaptığı, devrik Libya lideri Kaddafi'den alındığı iddia edilen paralar ve yine Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde usulsüz yaptırdığı iddia edilen anketlerle ilgili davalarda da yargılanıyor.

Gueant, Sarkozy cumhurbaşkanı seçilince önce Elysee Sarayı Genel Sekreteri, daha sonra İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.