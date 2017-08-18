Fransa’da mahkûmlara ‘cep telefonu’ tavsiyesi

Fransa Cezaevleri Genel Kontrolörü Adeline Hazan, cezaevlerindeki mahkûmlara sınırlı işlevle çalışacak cep telefonu edinme ve internet kullanma hakkı verilmesi gerektiğini belirtti.

Hazan, France Inter radyosunda katıldığı bir programda, Fransa’daki cezaevlerine ve mahkumların sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir soru üzerine Hazan, geçen yıl ülke genelindeki cezaevlerine 33 bin cep telefonunun yasa dışı yöntemlerle sokulduğunu bildirerek, “Mahkûmlara cep telefonu yasağı getirmek bir işe yaramıyor. Onlara, sınırlı işleve sahip cep telefonu edinmeleri ve hatta kontrollü internet erişimi sunulmasından yanayım.” dedi. Eskiden mahkumların televizyon izleme hakkına sahip olmadığını da hatırlatan Hazan, bu uygulamanın kabul görmesi halinde mahkumların cezaevinden cep telefonu satın alabileceklerini ve önceden kaydettirdikleri belirli numaraları istedikleri zaman arayabileceklerini dile getirdi. AA

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