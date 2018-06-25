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25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Fransa'da Müsümanlara yönelik saldırı önlendi

25 Haziran 2018, Pazartesi 21:42
Fransa'da Müslümanları ve camileri hedef alan terör saldırıları düzenleme hazırlığında olan aşırı sağcı AFO adlı grubunun 10 üyesi gözaltına alındı. Fransa İslam Konseyi, devletten "daha fazla koruma" talep etti.

Fransa'da Müslümanları hedef alan bir terör saldırısı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 10 aşırı sağcı hafta sonunda gözaltına alındı.

Paris, Korsika ve ülkenin batısında gözaltına alınan şüphelilerin, bir süredir Fransız istihbarat teşkilatı tarafından izlendiği belirtildi. Yapılan aramalarda bir dizi silaha el konuldu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişilerin "aşırı sağcılarla" bağlantıları olduğunu açıkladı. Collomb, şüphelilerin kısa bir süre içerisinde "İslam inancına sahip" kişileri hedef alan bir terör saldırısı düzenlemeyi planladıklarının belirlendiğini kaydetti.

 

Fransız televizyon kanalları TF1 ve LCI'nin haberlerinde ise, gözaltına alınan kişilerin saldırılarında radikal eğilime sahip imamlar, cezaevinden çıkan İslamcı mahkumlar ve başörtüsü ya da burka takan kadınları hedef almayı planladıkları belirtildi.

Sözkonusu aşırı sağcı grubun "Operasyonel Güçler Eylemi" (AFO) adını taşıdığı kaydedildi. 32 ila 69 yaş arasında olan şüpheliler arasında söz konusu grubun lideri olduğu düşünülen eski bir polis memurunun ve bir kadının da olduğu bildirildi.

Soruşturma ekipleri tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, şüphelilerin hala gözaltında tutuldukları belirtildi.

Müslümanlar ve Le Pen'den tepki

Ortaya çıkarılan terör örgütü, Fransa'daki Müslümanları temsil eden çatı örgütü Fransa İslam Konseyi (CFCM) endişelendirdi.

Konsey tarafından pazartesi günü Paris'te yapılan açıklamada "Cami ve Müslümanları hedef alan kriminal planlardan" haberdar olduklarını belirten örgüt, İçişleri Bakanı Collomb'a Müslümanlar için "daha iyi bir koruma" sağlama çağrısı yaptı. Açıklamada "Mevcut İslamofobi iklimi bu tür eylemleri teşvik ediyor" denildi.

Gözaltılara aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen'in de gündemindeydi. Söz konusu şüphelilerin gözaltına alınmasını memnuniyetle karşılayan Le Pen, Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, "bu tehlikenin, bu riskin sonlanmış olmasından" ötürü sevinç duyulması gerektiğini söyledi.

Fransa'da Ekim ayında da aşırı sağcı bir hücre çökertilmişti. Hücre mensupları, Müslümanlar ve sol kanada mensup Fransız politikacıları hedef alan saldırı planlamakla suçlanmıştı.

2015 yılının başından bu yana Fransa'da radikal İslamcılar tarafından düzenlenen terör saldırılarında 240'ı aşkın kişi hayatını kaybetti.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin bir raporuna göre Fransa'da yaklaşık 5,7 milyon Müslüman yaşıyor.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Fransa, Müslüman, saldırı
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