Fransa'da müzeye girmeye çalışan kişiye ateş açıldı

Fransız polisi, başkent Paris'teki Louvre Müzesi'ne bir çantayla girmeyi deneyen kişiye askerler tarafından ateş açıldığını duyurdu. Söz konusu kişinin silahlı ve yanında bıçak taşıdığı bildiriliyor.

Fransız polisi, başkent Paris'teki Louvre Müzesi'ne bir çantayla girmeyi deneyen kişiye askerler tarafından ateş açıldığını duyurdu. Bir diğer polis kaynağı, müzeye girmeye çalışan kişinin silahlı olduğunu ve yanında bıçak taşıdığını aktarıyor. Müze çevresi tahliye edildi, Fransa İçişleri Bakanı olayın ciddi olduğunu duyurdu. Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, polisin müze girişini kordonla çevirdiğini bildiriyor.

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