Fransa'da para transfer aracı, çalışanı tarafından soyuldu

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Seine-Saint-Denis banliyösünde, zırhlı araçla nakit para taşıyan koruma, soygun yaptı.

Zırhlı aracı terk ettikten sonra kayıplara karışan korumanın, yaklaşık 1 milyon euro çaldığı tahmin ediliyor.

Zırhlı araçlarla para taşıyan güvenlik şirketi Loomis’de çalışan ve 28 yaşında olduğu belirlenen zanlının bulunması için polis, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Sabah saatlerinde uluslararası para transferi yapan Western Union şirketinin bir şubesinin önüne zırhlı araçla yanaşan koruma, iki arkadaşının teslimat için şubeye girmelerinin ardından kayıplara karıştı.

Zırhlı araç, daha sonra polis tarafından yakın bölgede terk edilmiş ve içindeki paralar çalınmış halde bulundu.

Fransa’da 2009 yılında da yine buna benzer bir olay gerçekleşmiş ve Toni Musulin isimli zırhlı araç sürücüsü 11,5 milyon euro ile ortalıktan kaybolmuştu. Polis tarafından yakalanan ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Musulin, 2013 yılında cezaevinden çıkmıştı.