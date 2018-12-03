Fransa'da protestolara 136 bin kişi katıldı

Fransa İçişleri Bakanlığı hafta sonu ülke genelinde yapılan 'akaryakıt zamları' olarak yansıtılan hayat pahalılığına karşı yapılan protestolara ilişkin bilanço açıkladı.

Açıklamada, başkent Paris'te 10 bin olmak üzere ülke genelinde gösterilere 136 bin kişinin katıldığı iddia edildi. GÖZALTINA ALINANLARIN TAMAMINA YAKINI YARGILANACAK Gösterilerde çıkan olaylarda 81'i polis 263 kişinin yaralandığı, 378'i Paris'te olmak üzere ülkede toplamda 630 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Adalet Bakanı Nicole Belloubet ise gözaltına alınanların yaklaşık 3'te 2'sinin yargılanacağını açıkladı. Fransa'daki ekonomik koşulları protesto etmek amacıyla sokağa çıkan 'Sarı Yelekliler' adlı toplumsal muhalefetin hafta sonu düzenlenen gösterileriyle birlikte 17 Kasım'dan bu yana çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı, bin 424 kişi gözaltına alındı. Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binanın üzerinde Macron karşıtı yazılar yazmıştı. Protesto nedeniyle dün Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı. Artı Gerçek

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