Fransa'da 'sarı yelekliler' yeniden sokakta

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yeleklerin düzenleyeceği gösteri öncesinde 85 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüşen Sarı Yeleklerin protestoları, hükümetin iptal çağrılarına rağmen bugün ülke genelinde devam ediyor.

Reuters, eyleme katılanların sayısının geçen haftalara göre daha düşük olduğunu belirtti. Ayrıca, polisin gösteri öncesi biber gazıyla müdahale ettiği ifade edildi.

Macron'un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi ve Opera Meydanı'nda toplandı.

Ülke genelinde yaklaşık 89 bin polis görev yaparken, Paris'i 8 bin polis ile 14 zırhlı araç koruyacak.

Gösteri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, çok sayıda metro hattı çalışmayacak.

Fransa geneline yayılan hükümet karşıtı eylemler, ülkenin güneydeki Nimes kentinde de devam ediyor, bölgeden gelen görüntülerde, eylemcilerin yol üzerine kurdukları barikatı ateşe verdikleri görülüyor.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen Sarı Yeleklerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Gösterilerde şu ana kadar 4 kişi ölürken, 4 bin 99 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron, Sarı Yeleklerin protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

Sarı Yelekler ve Fransızların yarısından fazlası Macron'un bu açıklamalarını yetersiz bulmuş ve yeniden gösteri çağrısı yapmıştı.

HÜKÜMETTEN 'İPTAL' ÇAĞRISI

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg'da salı akşamı düzenlenen silahlı saldırıdan sonra Sarı Yeleklerden cumartesi günü yeni bir gösteri düzenlememelerini istemişti.

Çevre Bakanı François de Rugy de Public Senat televizyonuna yaptığı açıklamada, Sarı Yeleklerin düzenlediği gösterilerin artık tamamen bitmesi gerektiğini belirtmişti.

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand da France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, Macron'un, Sarı Yeleklerin taleplerine cevap verdiğini, bu nedenle eylemlerin sonlandırılması gerektiğini ifade etmişti.