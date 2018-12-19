Fransa'da sarı yeleklilerden 360 yolda kapatma eylemi

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, sarı yelekliler ülke çapında dün itibarıyla 360 yolda kapatma eylemi yaptı.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, RMC radyosuna yaptıkları açıklamada, polisin cumartesi gününden bu yana sarı yelekliler tarafından kapatılan 170 yolu açtıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise sarı yeleklilerin ülke genelinde yaptıkları kapatma eylemlerini sonlandırması gerektiğini belirterek, "Gösterilerin başlangıcından bu yana 8 kişi hayatını kaybetti. Son 30 yılda bu kadar insanın öldüğü başka bir sosyal sorun biliyor musunuz? Açık söylüyorum. Yeter artık." demişti.

Sarı yelekliler, 17 Kasım'dan bu yana başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte büyük gösteriler düzenlerken, ülke genelinde çok sayıda cadde ve yolda kapatma eylemi yapıyor.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde, şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.