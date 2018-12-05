Fransa'da sarı yeleklilerden sonra çiftçiler de sokaklara dökülecek

17 Kasım'dan bu yana Sarı Yeleklilerin eylemine sahne olan Fransa'da bu kez çiftçiler sokağa dökülmeye hazırlanıyor. Hükümet politikalarına tepkili olan çiftçilerin Sarı Yeleklilere katılmayacakları belirtildi.

Akaryakıt zammı nedeniyle Sarı Yeleklilerin eylemlerine sahne olan Fransa'da bu kez çiftçilerin protesto hazırlığında olduğu açıklandı. AFP'ye bilgi veren Fransa'daki en büyük çiftçi sendikası FNSEAN, üretim maliyetlerini protesto için çifçilerin bir hafta boyunca eylem yapacağını duyurdu.

Sendika Başkanı Christiane Lambert, eylemlerin takvimine ilişkin "Özel bir gün seçilmedi, bir hafta boyunca sürecek" açıklamasını yaptı. Lambert, çiftçilerin haftalardır eylemlerini sürdüren Sarı Yeleklilere katılmayı planlamadığını da açıkladı.

Apolitik bir eylem yapmak istediğini vurgulayan Lambert, çiftçilerin kendilerini ilgilendiren sorunları olduğunu dile getirdi. Sendika Başkanı, çiftçilerin hükümetin yeni uygulamalarına tepkili olduğunu da söyledi. Bu uygulamalara örnek olarak kansere yol açtığı öne sürülen tarım ilacı glifosfat kullananlara yetkilileri bilgilendirme zorunluluğu getirilmesini gösterdi. Lambert, çiftçilerin kendilerini "aşağılanmış" hissettiğini dile getirdi.

Fransa'da hükümet, tarım ürünlerine yönelik en düşük eşik fiyatını yüzde 10 düşürmek istiyor ve indirim oranını yüzde 34'le sınırlandırmayı amaçlıyor. Analistler, bu planın Fransız perakendeciler arasındaki fiyat rekabetini azaltacağı ve yiyecek enflasyonuna neden olacağı uyarısında bulunuyor. Fransız hükümeti gösteriler henüz başlamadan bu planı yeni yıla kadar rafa kaldırdığını duyurdu.