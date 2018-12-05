"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Fransa'da sarı yeleklilerden sonra çiftçiler de sokaklara dökülecek

05 Aralık 2018, Çarşamba 20:45
17 Kasım'dan bu yana Sarı Yeleklilerin eylemine sahne olan Fransa'da bu kez çiftçiler sokağa dökülmeye hazırlanıyor. Hükümet politikalarına tepkili olan çiftçilerin Sarı Yeleklilere katılmayacakları belirtildi.

Akaryakıt zammı nedeniyle Sarı Yeleklilerin eylemlerine sahne olan Fransa'da bu kez çiftçilerin protesto hazırlığında olduğu açıklandı. AFP'ye bilgi veren Fransa'daki en büyük çiftçi sendikası FNSEAN, üretim maliyetlerini protesto için çifçilerin bir hafta boyunca eylem yapacağını duyurdu.

Sendika Başkanı Christiane Lambert, eylemlerin takvimine ilişkin "Özel bir gün seçilmedi, bir hafta boyunca sürecek" açıklamasını yaptı. Lambert, çiftçilerin haftalardır eylemlerini sürdüren Sarı Yeleklilere katılmayı planlamadığını da açıkladı.

Apolitik bir eylem yapmak istediğini vurgulayan Lambert, çiftçilerin kendilerini ilgilendiren sorunları olduğunu dile getirdi. Sendika Başkanı, çiftçilerin hükümetin yeni uygulamalarına tepkili olduğunu da söyledi. Bu uygulamalara örnek olarak kansere yol açtığı öne sürülen tarım ilacı glifosfat kullananlara yetkilileri bilgilendirme zorunluluğu getirilmesini gösterdi. Lambert, çiftçilerin kendilerini "aşağılanmış" hissettiğini dile getirdi.

Fransa'da hükümet, tarım ürünlerine yönelik en düşük eşik fiyatını yüzde 10 düşürmek istiyor ve indirim oranını yüzde 34'le sınırlandırmayı amaçlıyor. Analistler, bu planın Fransız perakendeciler arasındaki fiyat rekabetini azaltacağı ve yiyecek enflasyonuna neden olacağı uyarısında bulunuyor. Fransız hükümeti gösteriler henüz başlamadan bu planı yeni yıla kadar rafa kaldırdığını duyurdu.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Fransız çiftçi
Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    Fransa Başbakanı açıkladı: Zamlar iptal edilebilir

    Fransa'da sarı yeleklilerden sonra çiftçiler de sokaklara dökülecek

    CHP'li Özgür Özel: Cumhur İttifakı'nın dışladığı herkes ittifak ortağımızdır

    ABD Hava Kuvvetleri 'beyaz şapkalı' hackerlara meydan okudu

    Yemen hükümeti İsveç müzakerelerinde güven tesisi için kararlı

    "Artık savaşlar topla tüfekle değil, ekonomiyle oluyor"

    Lübnan Meclis Başkanı Berri'den İsrail'in tünel iddialarına tepki

    'Veliaht Prens, pervasızlığıyla bir gün bizi savaşa çekebilir'

    Bebeklerin genetiğini değiştirmesiyle gündeme gelen Çinli bilim adamı kayboldu

    ÖTV gelirlerinin, toplam vergi gelirlerine oranında Türkiye ilk sırada

    'TürkAkım'ın Yunanistan'dan geçmesini isteriz'

    Fransa'da akaryakıt istasyonlarında yakıt sorunu yaşanıyor

    Lübnan sınırında İsrail hareketliliği devam ediyor

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Taliban artık müzakere masasına oturmalı

    Nijerya'da 35 milyon çocuk açlık tehdidi altında

    İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: Biz PKK terörünü kınıyoruz

    Paris Belediye Başkanından eylem hakkına destek

    Cemal Kaşıkçı cinayeti belgesel oluyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL kalktı, yurt dışı yasağı kalkmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıda gecikmeli ve acı tesbitler
    Genel

    Bekçiler geldi, asayiş arttı
    Süleyman KÖSMENE

    Kutsal geceler bid’at midir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    TCMB'den 'dalgalı döviz kuru' açıklaması
    Mustafa ORAL

    İsmailler ve İbrahimler (İsmail Fakazlı (1913-2014)
    Genel

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz
    Genel

    Suud'dan Katar'a dikkat çeken davet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.