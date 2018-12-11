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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Fransa'da silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var!

11 Aralık 2018, Salı 23:30
Fransa'da, Strazburg kent merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 11 kişinin yaralandı.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Strazburg'un önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Bas-Rhin Valiliği, olayda 4 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kimliği belirlenen saldırganın kaçtığını ve her yerde arandığını açıklayan valilik, terör saldırısı ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.

 

Paris Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberlerde, 29 yaşındaki saldırganın "Fiş S" olarak bilinen, takip edilen kişiler arasında yer aldığı, kaçmadan önce askerler tarafından yaralandığı kaydedilirken, polisin dün sabah evine baskın yaptığı saldırganı bulamadığı belirtildi.

AA

Etiketler: fransa
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