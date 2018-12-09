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Fransa'da tansiyon düşmüyor: 17'si polis 118 kişi yaralandı

09 Aralık 2018, Pazar 01:16
Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs- Elysees Caddesi'nde polis "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale etti, 974 kişi gözaltına alındı, 17'si polis 118 kişi yaralandı. Ülke çapında 89 bin polis görev yaptı.

Biber gazıyla müdahale

Sarı yelekliler, hükümetin iptal çağrılarına ve akaryakıt zamlarının gelecek yıl için kaldırılmasına ilişkin açıklamalarına rağmen başta Paris'te olmak üzere ülke çapında Macron ve hükümetinin siyasi ve ekonomik politikalarına karşı tepkilerini dile getirmek amacıyla sokaklara döküldü.

Eylemciler, yerel saatle 07.00 sularında Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplanmaya başladı. Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmelerine izin verdi. "Macron istifa" sloganları atan sarı yelekliler, polisle zaman zaman gergin anlar yaşadı.

Sarı yelekliler, öğle saatlerinde güvenlik görevlilerinin itidal çağrılarına rağmen civardaki caddelere girerek, ara sokaklarda polise taş ve şişe fırlattı, çok sayıda aracı ateşe verdi.

Polisle sarı yeleklilerin zaman zaman gergin anlar yaşadığı caddelere tansiyonun yükselmesiyle takviye zırhlı polis araçları sevk edildi.

Republique ve Opera gibi farklı noktalarda da eylem yapan göstericiler, birçok mağazayı yağmaladı ve çevreye zarar verdi.

Ülkenin birçok kentindeki gösteriler nedeniyle çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı.

Şiddet ara sokaklara sıçradı

Champs-Elysees etrafındaki ara sokaklara dağılan göstericiler, çok sayıda araç yaktı, barikatları ateşe verdi ve mağaza camlarını kırdı.

974 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında, ülke çapında 125 bin kişinin katıldığı eylemlerde çıkan olaylarda 974 kişinin gözaltına alındığını ve 17'si polis 118 kişinin yaralandığını açıkladı.

Geçen haftaki şiddet olaylarının tekrarlanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılması dikkati çekti. 

Ülke çapında 89 bin polis görev yaptı, Paris'te de 8 bin polisle 12 zırhlı araç görev aldı.

"Hükümet kendi çıkarını düşünüyor"

Paris'teki gösterilere katılan 25 yaşındaki François Dominique, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır asgari ücretle çalıştığını ve zam beklediğini belirterek, bu konuda adım atmayan hükümete tepki gösterdi. 

Vergi artışından da şikayet eden Dominique, "Hükümet kendi çıkarını düşünüyor. Bizim çıkarlarımız önemsenmiyor. Demokratik bir ülke olduğumuzu düşünürsek bu, kabul edilemez birşey." diye konuştu.

Benoit Bouet de sarı yeleklileri desteklemek için gösteriye katıldığına dikkati çekerek, Macron yönetiminin politikalarını eleştirdi. 

Paris'te hayat durdu

Eylemler nedeniyle Champs-Elysees'deki mağaza ve restoranlar kepenklerini indirdi. 

Gösteriler sebebiyle Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler de kapatılırken Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında bugün başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi. 

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi ve geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da ziyarete kapalı tutuldu.

Eylemler nedeniyle 30 civarındaki metro durağı da hizmet veremedi. 

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Champs-Elysees ve çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Sarı yeleklilerin protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Champs-Elysees Caddesi'nde mağaza ve restoranlar kepenkleri indirdi. 

Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapalı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı. Paris'teki eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı durdurulurken, Champs-Elysees Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapalı durumda.

AA

Etiketler: Fransa, sarı yelekliler
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