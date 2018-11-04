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4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Fransa’dan ayrılma referandumunun sonucu belli oldu

04 Kasım 2018, Pazar 19:04
Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunda sandık başına giden seçmenlerin yaklaşık yüzde 57’si, Fransa’dan bağımsızlığa "hayır" oyu kullandı.

Büyük Okyanus’un güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya’da yaklaşık 174 bin seçmen, "Fransa'nın bir parçası veya bağımsız bir ülke olmak" için sandık başına gitti.

Katılımın yaklaşık yüzde 80 olarak kaydedildiği bağımsızlık referandumunda oyların yüzde 95’i sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, seçmenlerin yüzde 56,8'i bağımsızlığa "hayır" dedi.

Yeni Kaledonyalılar, "Yeni Kaledonya'nın tam egemenliğini kazanmasını ve bağımsız olmasını istiyor musunuz.?" sorusuna "hayır" oyu kullanarak Fransa’dan ayrılmayı reddetmiş oldu.

Bağımsızlık yanlılarının Fransa ile yapılan anlaşma uyarınca 2022 yılından önce yeni bir referanduma daha gitme hakkı bulunuyor.

Yeni Kaledonya, Fransa'dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa’dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi için stratejik öneme sahip Yeni Kaledonya’ya mayıs ayında gerçekleştirdiği ziyarette, Fransa’nın "Yeni Kaledonya olmadan daha az güzel" olacağını vurgulamıştı.

2003'de Fransa'ya bağlı özerk bir bölge oldu

Fransa’nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. Yeni Kaledonya, 2003 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge oldu.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüz ölçüme sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor. Hükümet başkanlığını Philippe Germain’in yürüttüğü Yeni Kaledonya’da resmi dil Fransızca, başkent ise Noumea.

AA

Etiketler: fransa
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