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12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Fransa'dan Erdoğan'a yalanlama

12 Kasım 2018, Pazartesi 13:48
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian "Bildiğim kadarıyla, Türkiye, Cemal Kaşıkçı cinayetinin tapelerini Fransa'ya vermedi. Erdoğan siyasi bir oyun oynuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cemal Kaşıkçı cinayetini belgeleyen tapelerin ‘ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’ye verildiğine’ dair açıklamasına Paris’ten yalanlama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, tapelerin kendilerine verilmediğini söyledi.

Fransız televizyon kanalına konuşan Le Drian, tapelerin verildiğine dair bir bilgisi olmadığını söyledi. Fransız bakan, “Erdoğan yalan mı söylüyor?” sorusuna ise “Bu, mevcut koşullarda oynayacak bir siyasi oyunu olduğu anlamına gelir” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Paris’te 1. Dünya Savaşı’nın son bulması için düzenlenen anma törenlerinde dünya liderleriyle biraraya gelmeden hemen önce, “Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan’a da verdik, Amerika’ya da verdik, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok” demişti. Cumhurbaşkanı aynı akşam Paris’te ABD Başkanı Donald Trump ile biraraya gelmiş, bir Beyaz Saray yetkilisi iki liderin Kaşıkçı cinayetine verilecek yanıtı ele aldığını söylemişti. 

Artı Gerçek

Etiketler: Fransa, Cemal Kaşıkçı, Erdoğan, Paris
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