Fransa'dan İsrail'e çağrı

Fransa'dan, Doğu Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer'in yıkılması durumunda bunun uluslararası hukukun çok ciddi ihlali niteliğinde olacağı açıklandı.

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Paris'teki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede, iki liderin Filistin hükümetinin ve Filistin'in durumunu ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın Filistinlilerle İsrailliler arasındaki diyaloğu sürdürme konusundaki kararlılığını yineledi ve Cumhurbaşkanı Abbas'a, Fransa'nın diplomatik alanda artık dayanılmaz olan durumu değiştirmek için harekete geçme isteğini doğruladı." ifadeleri kullanıldı.

Macron'un Abbas'a Fransa için Kudüs konusunda iki devletli çözümden başka bir çözüm olmadığını tekrar hatırlattığı vurgulanan açıklamada, "Cumhurbaşkanları Macron ve Abbas, Gazze'de insani durumu iyileştirmek için her şeyi yapacaklarını belirtti." denildi.

İki liderin Mısır'ın himayesinde Filistin hükümeti ile Hamas arasında devam eden görüşmeye de değindikleri bildirildi.

Açıklamada, Fransa'nın bu çabaları desteklediği aktarılarak, Filistin hükümetinin Gazze'ye geri dönmesi ve gelecek aylarda seçimlerin yapılabilmesi için Abbas ve Hamas'ı bunu devam ettirmeye özendirdiği ifade edildi. Açıklamada, demokratik bir Filistin devletinin oluşması için bunların gerekli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'in güvenliğine önem verdiğini ama aynı zamanda son aylarda devam eden ve hızlanan İsrail'in sömürgeci politikasını kınadığını hatırlattı." ifadelerine yer verildi.

İki liderin yıkılma tehlikesi yaşayan Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer'in durumunu ele aldıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransa, Han el-Ahmer'in yıkılması ve sakinlerinin zorunlu tahliye edilmesini önlemek için Avrupalı ortaklarıyla bunu güçlü bir şekilde dile getirdi. Bu uluslararası hukukun çok ciddi ihlali niteliğinde olur. Fransa, bu yıkımı gerçekleştirmemesi için İsrail hükümetine ciddi bir çağrıda bulunuyor."

Açıklamada, İsrail tarafından, Birleşmiş Milletlerce Filistinli mültecilere yönelik yapılanları tehlikeye atan kararların alındığı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) görevlerini yerine getirme konusunda garanti verilemediği ifade edildi.

Yıkım kararıyla gündeme gelen Han el-Ahmer

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi, Filistin'in farklı yerlerinden gönüllüler ve bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.