Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin baskısıyla ilerliyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın Türkiye'nin baskısıyla ilerlediğini kaydetti.

AB'den Kaşıkçı için bir çağrı daha

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, RTL radyosunda katıldığı programda soruları cevapladı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olduğu şeklindeki bir soruya cevap veren Le Drian, şunları kaydetti:

"Soruşturma Türkiye'nin baskısıyla ilerliyor. Aynı zamanda uluslararası baskıyla da. Ben bu gazetecinin öldürülmesi ve Suudi Arabistan'daki reformlar arasında bir bağlantı göremiyorum. Suudi Arabistan, ulusal çıkarları ve imajı için gerçeği söylemelidir.

Her şeyden önce bu bir cinayettir. Bir konsolosluk içerisinde gerçekleşmiş olmasından dolayı da alçak bir cinayettir. Bir gazeteciye yönelik ve Kaşıkçı'nın şahsiyetinden öte insanlığın temel haklarına karşı işlenmiş bir cinayettir. Bu cinayet cezasız kalmamalı, failleri belirlenmeli ve gerçek ortaya çıkarılmalıdır."

"Gerekli yaptırımları devreye sokacağız"

Le Drian, "Cinayetin Suudi Arabistan yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştiğine inanıyor musunuz?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunu Suudi yetkililer söylemeli. Bu nedenle biz olay hakkında en geniş biçimde şeffaflık ve açıklık taraftarıyız. Biri Türkiye, biri de Suudi Arabistan tarafından yürütülen iki soruşturma devam ediyor. Bu soruşturmaların sonuna kadar devam etmesi gerekli. Bu soruşturmaların sonucuna bağlı olarak da suçlu hakkında gerekli yaptırımları devreye sokacağız. Bu yaptırımlar herhangi bir alanla sınırlı olmayacak."

Fransız Dışişleri Bakanı, olayın arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olduğu şeklinde bulgunun ortaya çıkması durumunda Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla müzakere ederek atılması gereken adımlara karar vereceğini söyledi.