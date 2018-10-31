"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin baskısıyla ilerliyor

31 Ekim 2018, Çarşamba 16:30
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın Türkiye'nin baskısıyla ilerlediğini kaydetti.

AB'den Kaşıkçı için bir çağrı daha

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, RTL radyosunda katıldığı programda soruları cevapladı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olduğu şeklindeki bir soruya cevap veren Le Drian, şunları kaydetti:

"Soruşturma Türkiye'nin baskısıyla ilerliyor. Aynı zamanda uluslararası baskıyla da. Ben bu gazetecinin öldürülmesi ve Suudi Arabistan'daki reformlar arasında bir bağlantı göremiyorum. Suudi Arabistan, ulusal çıkarları ve imajı için gerçeği söylemelidir.

Her şeyden önce bu bir cinayettir. Bir konsolosluk içerisinde gerçekleşmiş olmasından dolayı da alçak bir cinayettir. Bir gazeteciye yönelik ve Kaşıkçı'nın şahsiyetinden öte insanlığın temel haklarına karşı işlenmiş bir cinayettir. Bu cinayet cezasız kalmamalı, failleri belirlenmeli ve gerçek ortaya çıkarılmalıdır."

"Gerekli yaptırımları devreye sokacağız"

Le Drian, "Cinayetin Suudi Arabistan yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştiğine inanıyor musunuz?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi: 

"Bunu Suudi yetkililer söylemeli. Bu nedenle biz olay hakkında en geniş biçimde şeffaflık ve açıklık taraftarıyız. Biri Türkiye, biri de Suudi Arabistan tarafından yürütülen iki soruşturma devam ediyor. Bu soruşturmaların sonuna kadar devam etmesi gerekli. Bu soruşturmaların sonucuna bağlı olarak da suçlu hakkında gerekli yaptırımları devreye sokacağız. Bu yaptırımlar herhangi bir alanla sınırlı olmayacak."

Fransız Dışişleri Bakanı, olayın arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olduğu şeklinde bulgunun ortaya çıkması durumunda Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla müzakere ederek atılması gereken adımlara karar vereceğini söyledi.

AA

Etiketler: kaşıkçı, türkiye, fransa
Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Donan askerlerin araştırılması’ AKP oylarıyla reddedildi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Kaşıkçı başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldü

    KDV ve ÖTV indirimleri açıklaması

    Partilerde ''aday hareketliliği'' başladı: Kulislerde hangi isimler konuşuluyor?

    Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin baskısıyla ilerliyor

    ''Bazı makamlar dışında'' makam araçlarına yerli zorunluluğu

    Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 60'ncı senesinde yad ediliyor...

    AB'den Kaşıkçı için bir çağrı daha

    Bakan Kurum: Şehirlerimizin hepsi birbirine benzedi

    Gözleri ile dikkat çekiyor

    Uysal: Artık 'Yetersiz bakiye!' anonsuyla karşılaşılmayacak

    En iyi 50 teknik adam arasında Türkiye'den tek isim var

    Ambalajlı gıda ve içecekler ile ilgili ''tuz'' kararı

    Daha önce böyle bir tesis görmüş müydünüz?

    İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer Ankara'ya gerçekleşti

    Merkez Bankası'ndan 'enflasyon tahmini' açıklaması

    Karakutunun ilk sinyalleri alındı

    Bilanço ağır: Afganistan'da üst düzey yetkilileri taşıyan askeri helikopter düştü!

    TÜİK ihracat rakamlarını açıkladı: En fazla ihracat yapılan ülke yine değişmedi

    Resmi Gazete'de yayımlandı: "İmar Barışı" başvuru süresi uzatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yerel seçim ve AKP
    Faruk ÇAKIR

    Siz yokken Yeni Asya, Cumhuriyeti savunuyordu!
    Mustafa ORAL

    Yüzünde Cenneti gördüm İbrahim!
    Genel

    Günler sonra... Donan şehitler siyaset gündeminde
    Ali FERŞADOĞLU

    “Pencerelerden seyret içlerine girme!” ne demektir?
    Genel

    Yeni Asya olmasa yolumuzu şaşırırız
    Risale-i Nur'dan

    Madem O var, her şey var
    Genel

    Tohum yasasının kaybedeni kim?
    Genel

    TÜİK ihracat rakamlarını açıkladı: En fazla ihracat yapılan ülke yine değişmedi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cinayetin düşündürdükleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.