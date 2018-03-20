Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltına alındı

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, seçimlerde finansal usulsüzlük gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 cumhurbaşkanı seçimlerinde Libya’dan usulsüz mali destek aldığı iddiaları ile ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Reuters’a konuşan bir adliye kaynağı, Sarkozy’nin seçim kampanyasının fonlarında yolsuzluk yaptığına ilişkin soruşturma kapsamında sorgulandığını söyledi. le Monde gazetesi de gözaltı gerekçesinin bu iddialar olduğunu yazdı.

Sarkozy’nin 2007 kampanyası sırasında, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’nin Fransız siyasetçiye 6.5 milyon euro verdiği öne sürülüyordu.

Sarkozy, finansal usulsüzlük yaptığı iddia edilen 2007 seçimlerini kazanmış, 2012’de ise sosyalist rakibi François Hollande karşı kaybetmişti.

Nicolas Sarkozy, 2017’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olmuş ancak önseçimi kaybetmişti.