Fransa gösterilere karşı kırmızı alarmda

Fransa, "sarı yeleklilerin" ülke genelinde yarın düzenleyeceği gösteriler için teyakkuza geçti. Başkent Paris'te mağazalar kepenk indirecek, müzeler açılmayacak ve ünlü Eyfel Kulesi ile Zafer Takı ziyarete kapatılacak.

Fransa'da binlerce "sarı yeleklinin" yarın ülke genelinde düzenleyeceği protestolar için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel şiddet eylemlerine karşı başkent Paris'te mağazalar kepenk indirecek, müzeler açılmayacak ve ünlü Eyfel Kulesi ile Zafer Takı ziyarete kapatılacak.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yeleklilerin" ülke genelinde yarın düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacağını açıkladı.

Philippe, muhtemel şiddet eylemlerine karşı başkentte mağazaların da kepenkleri indireceğini duyurdu.

Paris'te yoğun güvenlik önlemleri

Sadece Paris'te 8 bin polisin görevlendirileceğini duyuran Philippe ayrıca başkente bir düzine zırhlı aracın da konuşlandırılacağını söyledi.

İstifa çağrılarını reddeden Philippe, "Protesto için değil yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız." dedi.

Paris'e zırhlı araçların konuşlandırılması, 2005'te yaklaşık üç hafta süren protesto olaylarının ardından bir ilk olacak.

Kepenkler açılmayacak

Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından ciddi endişe duyuyor.

Bu nedenle Fransız polisi, Champ-Elysees Caddesi'ndeki mağaza ve restoranlara not göndererek "sarı yeleklilerin" cumartesi günü düzenleyeceği gösteriler sırasında olası şiddet olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Uyarı notunda, bu iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi.

Polis ayrıca Paris'teki inşaat şirketlerinden cadde üzerinde inşaat malzemeleri bırakmamalarını talep etti.

Paris'in sembolleri kapatılacak

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Kule yönetimi, önceden alınan biletlerin ücretlerinin iade edileceğini belirtti. Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı'nın da kapalı kalmaya devam edeceği duyuruldu.

Metro hatları durdurulacak

Paris'te yarın yapılacak eylemler nedeniyle çok sayıda metro hattı da ulaşıma kapalı olacak. Bununla beraber gösterinin yapılacağı Champ-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapatılacak.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champ-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champ-Elysees Caddesi çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterilere devam edeceğini duyurmuştu.