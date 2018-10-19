Fransa, Güney Çin Denizi'nde uçak gemisi konuşlandıracak

Geçen yıl bakıma alınan Fransa'nın tek uçak gemisi Charles-De-Gaulle, gelecek yıl Güney Çin Denizi'ne konuşlandırılacak.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, geçen yıl bakıma alınan ülkenin tek uçak gemisi Charles-De-Gaulle'ün gelecek yıl Güney Çin Denizi'ne gönderileceğini açıkladı.
Geçen yılın başında tamir ve güncel teknoloji uyumu işlemleri için ülkenin güneyindeki Toulon'da bulunan askeri tersanede bakıma alınan Fransa'nın tek uçak gemisi Charles-De-Gaulle'ün, kısa süre içinde tam operasyonel kapasiteye ulaşacağını kaydeden Parly, geminin 2019'da Hint Okyanusu'na gönderileceğini bildirdi.
Parly, Güney Çin Denizi'nde uluslararası sularda seyir hürriyetinin tehdit altında olduğu örneğini vererek, Charles-De-Gaulle uçak gemisinin buraya gönderileceğini belirtti.
AA