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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Fransa İçişleri Bakanı: 8 bin 400 kişi gözaltına alındı

14 Şubat 2019, Perşembe 15:01
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde çıkan olaylarda 8 bin 400 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Castaner, yaptığı açıklamada, hükümetin sarı yeleklilere karşı affı olmadığını, şiddet olayları çıkaranların cezanlandırılacağını belirtti.

Eylemlerin başladığı günden bu yana 8 bin 400 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Castaner, gösterilerde bin 300 polisin yaralandığını bildirdi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, iki gün önce yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin eylemleri başladığından bu yana bin 796 kişiye hapis cezası verildiğini ve bin 422 kişinin duruşmasının henüz yapılmadığını açıklamıştı.

Protestolar

Akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi öldü, 2 binden fazla kişi yaralandı, bin 796 kişiye hapis cezası verildi.

Protestolarda polisle eylemciler zaman zaman çatışmış, kamu kurumlarına saldırılar düzenlenmiş, mağazalar yağmalanmış, araçlar ve çöp bidonları yakılmış, polis eylemcilere sert müdahalede bulunmuştu.

AA

Etiketler: fransa, sarı yelekliler, protesto
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