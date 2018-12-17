Fransa İçişleri Bakanı'ndan sarı yeleklilere: Yeter artık

Fransa İçişleri Bakanı Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerine dair, "Gösterilerin başlangıcından bu yana 8 kişi öldü. Son 30 yılda bu kadar insanın öldüğü başka bir sosyal sorun biliyor musunuz? Yeter artık." dedi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, başkent Paris'in Nanterre banliyösüne yaptığı ziyaret sırasında sarı yeleklilerin gösterileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı yeleklilerin ülke genelinde yollarda yaptıkları blokaj eylemlerinin sonlandırılması gerektiğinin altını çizen Castaner, "Gösterilerin başlangıcından bu yana 8 kişi öldü. Son 30 yılda bu kadar insanın öldüğü başka bir sosyal sorun biliyor musunuz? Açık söylüyorum. Yeter artık." dedi.

Castaner, blokaj eylemi yapılan yolların açılması için geçen hafta başlayan çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, "Yolları engelleyerek ülkenin ekonomisini felç etmeye devam edemeyiz." diye konuştu.

Sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını yetersiz bularak geçen cumartesi bir kez daha sokaklara dökülmüştü.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanında ülkede hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Macron'un açıklamaları

Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda geçen hafta yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin, çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.