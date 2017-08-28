Fransa'nın eski Başbakanı “ailesini danışmanı olarak çalıştırdığı” iddialarıyla ilgili ifade verdi

Fransa sağının eski cumhurbaşkanı adayı ve eski Başbakan François Fillon’un, “eşi ve çocuklarını danışmanı olarak çalıştırdığı” iddialarıyla ilgili ifade verdiği bildirildi.

Le Journal du dimanche (JDD) gazetesinde yer alan haberde, Fillon’un mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinde büyük payı olan hakkındaki suçlamalarla ilgili temmuz sonunda savcılık tarafından sorgulandığı bildirildi. Böylece Fillon, hakkında ocak ayında ortaya atılan “eşi ve çocuklarını danışmanı olarak çalıştırdığı” iddialarıyla ilgili ilk kez ifade vermiş oldu. İfadenin bir günden fazla sürdüğü, Fillon’un eşi ve çocuklarının resmen danışmanı olarak çalıştığını söylediği, bunun sahte bir iş olmadığını savunduğu belirtildi. Milletvekillerinin ikinci derecede yakınlarını çalıştırmak istemesi durumunda ise ilgili makama beyanda bulunması gerekiyor.

AA

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