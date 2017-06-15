Fransa Sarayı’nda iftar

Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, İslam’ın Fransa’da ikinci din olduğunu belirterek, “Aramızdaki ilişikler uzun bir geçmişe, yakınlığa ve saygıya dayanmaktadır” dedi.

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