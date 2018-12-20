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20 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Fransa Suriye'den çekilmeyi düşünmüyor

20 Aralık 2018, Perşembe 13:50
Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, ülkesinin şimdilik askeri olarak Suriye'de kalmaya devam edeceğini söyledi.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, CNEWS televizyonunda yaptığı açıklamada "Şimdilik (askeri olarak) Suriye'de kalıyoruz." dedi.

Savunma Bakanı Florence Parly ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın her zamankinden daha zayıf olduğunu belirterek, örgütün topraklarının yüzde 90'nını kaybettiğini ve önceden sahip olduğu lojistiğin artık olmadığını ifade etti.

Parly, "DEAŞ haritadan ve köklerinden silinmedi. Bu terör örgütünü kesin şekilde askeri açıdan yenmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: Fransa, Suriye
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