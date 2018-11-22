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22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Fransa ve Almanya'dan ortak savaş uçağı

22 Kasım 2018, Perşembe 19:22
Fransa ve Almanya, birlikte modern savaş uçağı üretim projesi konusunda anlaştı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, üretimine geçilecek yeni savaş uçaklarının 2040 yılında uçuşa hazır olacağını söyledi.

Parly, yeni uçağın Fransız Dassault şirketini ürettiği Rafale ve Almanya’nın ürettiği Eurofighters uçaklarının yerine hizmete sokulacağını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Fransız bakan, iki ülkenin haziran ayında bu projede birlikte çalışacağını ve yeni üretilecek uçağın modeli ve motorunun üretimiyle ilgili çalışmaların gelecek yılın ortasında ivedilikle başlayacağını sözlerine ekledi.

Airbus ve Dassault ortak çalışacak

Airbus Savunma ve Uzay İcra Kurulu Başkanı Dirk Hoke, Paris ve Berlin arasında geleceğin savaş uçağı muharebe sistemi (Scaf) etrafında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Hoke, "Fransız ve Alman savunma bakanlıklarının yaptığı bu anlaşma, hem iki ülke ilişkileri adına hem de ortak bir savaş uçağı sisteminin üretimi için çok önemli bir adım Airbus olarak bu projenin başarısına katkıda bulunmaya hazırız" dedi.

İki ülke adına projeyi yürütecek yetkililerin 2019 yılı başında uçağın konsept çalışmaları için Dassault Havacılık ve Airbus ile tasarım anlaşması yapılması bekleniyor.

Scaf projesi savunma alanında Avrupa egemenliği adına çok stratejik bir proje olarak nitelendiriliyor. 2040'yılından sonra kullanılmaya başlanması planlanan yeni nesil bir savaş uçağı projesi olan Scaf'ın gelişmiş muharebe teknolojisi ile aynı anda birçok uydu ile kara ve deniz savaş sistemlerine bağlanması mümkün hale gelecek.

İki ülke yakın zamanda yaptıkları bir anlaşmayla ortak tank üretimi için harekete geçmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Almanya, Fransa, uçak, Avrupa, Airbus
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