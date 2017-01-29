Fransız cumhurbaşkanı aday adayı: Bilal olmaktan onur duyarım

Fransa'da cumhurbaşkanı aday adayı Benoit Hamon, aşırı sağcı gruplar tarafından yakıştırılan Bilal isminden gurur duyduğunu söyledi.

Fransa'da sol kanadın cumhurbaşkanı aday adayı Hamon, Seine-Saint Denis'deki mitinginde, kendisine takılan isim hakkında konuştu.

Aşırı sağın, Benoit isminden yola çıkarak kendisine Bilal ismini taktığına işaret eden Hamon, "Bilal olmaktan onur duyarım. Elie ve David olmak da benim için aynı derecede gurur kaynağı" diye konuştu.

Hamon, ırkçı ve İslam karşıtı grupların yaptığı bu yakıştırmalardan hiç rahatsız olmadığının altını çizerek, aşırı sağcı lider ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ile de son ana kadar mücadele edeceğini dile getirdi.

Bilal, Elie ya da David ismiyle anılmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu tekrar eden Hamon, aşırı sağın Müslüman ve Yahudi isimlerinden nefret ettiğinin altını çizdi.

Hamon, ne Fransa'yı ne de cumhuriyeti bu grupların eline bırakmayacaklarını belirtti.

Daha önce de aşırı sağ, merkez sağın cumhurbaşkanı aday adayı Alain Juppe için Ali, merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon için Farid yakıştırmasında bulunmuştu.

İLK TURDA İLK SIRADA YER ALMIŞTI

Eski Milli Eğitim Bakanı olan Hamon, sosyalist partinin düzenlediği cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimlerin ilk turundan zaferle çıkmıştı.

Sosyalist partiden 7 adayın yarıştığı seçimlerde eski Başbakan Manuel Valls'i de geriden bırakan Hamon, ilk turda yüzde 36 oy alarak ilk sırada yer almıştı.

Yarın ikinci turu yapılacak seçimlerde de Hamon'un yarışı galibiyetle tamamlaması bekleniyor.

Ancak Hamon'un, sosyalist partinin resmen cumhurbaşkanı adayı olsa bile sol kanatta bağımsız şekilde cumhurbaşkanı adayı olan eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron ve Jean-Luc Melenchon'a karşı da yarışması gerekiyor.