Fransız hükümeti sarı yeleklilere 'gösteri yapmayın' çağrısında bulundu

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Strazburg'daki silahlı saldırıdan sonra "sarı yeleklilerden" cumartesi günü yeni bir gösteri düzenlememelerini istedi.

Griveaux, CNEWS televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümetin, sarı yeleklilerin gösterilerini yasaklamadığını, yasaklaması durumunda da insanların sokağı çıkmasının engellenmesinin zor olacağını belirtti. Strazburg'daki saldırıdan sonra "sarı yeleklilere" cumartesi günü eylem yapmamaları çağrısında bulunan Griveaux, gösteriyi iptal etmenin “mantıklı” olacağını çünkü polisin son haftalarda çok fazla görev yaptığını söyledi. Çevre Bakanı François de Rugy de Public Senat televizyonuna yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilerin artık tamamen bitmesi gerektiğini belirtti. Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand da France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, sarı yeleklilerin taleplerine cevap verdiğini, bu nedenle eylemlerin sonlandırılması gerektiğini ifade etti. "Sarı yelekliler", başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde cumartesi günü gösteri düzenleyeceklerini duyurmuştu. AA

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