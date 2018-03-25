Fransız siyasetçinin paylaşımına ülke çapında tepki ve kınama

Fransa'da bir politikacı, önceki gün yaşanan rehine operasyonunda yaralanarak ölen jandarmanın ölümü hakkındaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle "terörü övmek suçundan" gözaltına alındı.

Kamu yayıncısı FranceInfo'da yayınlanan haberde, muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (FI) partisi üyesi siyasetçi Stephane Poussier'nin gözaltına alındığı kaydedildi. Haberde, Poussier'nin dün Twitter'da paylaştığı, 2014'te jandarma tarafından öldürülen Remi Fraisse isimli vatandaşa gönderme yaparak, "Macron'un bir seçmeni daha azaldı" ifadelerine yer verdiği mesajının ülke çapında tepki ve kınamaya yol açtığı belirtildi. "Terörü övmek suçu" işlediği gerekçesiyle Poussier, Dives-sur-Mer kentinde bulunan evinde gözaltına alındı. Partiden uzaklaştırıldı Poussier'nin partisi Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa Partisi tarafından yayımlanan bildiride, Poussier'nin ifadelerinin en ağır şekilde kınandığı ve kendisinin derhal partiden uzaklaştırıldığı bildirildi. Trebes ve Carcassonne kentlerinde, 4 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı saldırılarda ağır yaralanan 45 yaşındaki jandarma Arnaud Beltrame, hastanede ölmüştü. Beltrame, Super U isimli süpermarketteki rehinelerden birinin yerine geçmiş, bu davranışıyla ulusal kahraman ilan edilmişti. Beltrame'ın daha önce 4 yıl Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de "Cumhuriyet Muhafızı" olarak görev yaptığı ve kısa süre önce bölgede bir terör saldırısı tatbikatını yönettiği öğrenilmişti. AA

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