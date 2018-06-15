Fransızlar: Alkol reklamları yasaklansın

Fransa’da yapılan bir ankette, halkın yüzde 70’inin içki reklamlarının tamamen yasaklanmasından yana olduğu ortaya çıktı.

Kanserle Mücadele Birliği tarafından Opinion Way şirketine yaptırılan ankete göre, her 10 Fransız vatandaşından 7’si, alkollü ürünlerin tanıtımının tamamen yasaklanması görüşünde. Ankete katılanlar, yasağın internet ve sosyal medya platformlarını da kapsaması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 54’ü, tüketimin azaltılması için içki fiyatlarının artırılması görüşünü paylaştı. Öte yandan, katılımcıların yüzde 81’i, söz konusu ürünlere, alkol tüketiminin zararlarının anlatıldığı özel etiketlerin yapıştırılması gerektiğini belirtti. AA

Okunma Sayısı: 93

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.