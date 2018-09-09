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10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Fransızlar, iklim için yürüdüler

09 Eylül 2018, Pazar 20:30
Fransa’nın birçok şehrinde yürüyüş ve gösteriler düzenleyen çevreciler, fosil yakıtlardan vazgeçilmesi ve yeşil enerjiye öncelik verilmesi talebinde bulundu.

Çevreciler, başta Paris, Lyon, Strazburg, Bordeaux ve Lille olmak üzere 50’ye yakın şehirde gösteri ve yürüyüş düzenledi. Dünyanın birçok ülkesindeki iklim değişikliği ile mücadele gösterileriyle aynı amacı taşıyan faaliyetler, Fransa’da 27 yaşındaki Maxime Lelong’un eski Çevre Bakanı Nicolas Hulot’nun 28 Ağustos’ta istifa etmesi sonrası yaptığı çağrı sonucu düzenlendi. Çok sayıda dernek ve sivil inisiyatifin destek verdiği faaliyetlere ülke genelinde 110 bin kişinin katıldığı sanılıyor. France Info, “İklim İçin Yürüyüş” faaliyetinin Fransa’da şimdiye kadar çevre sorunlarına tepki amacıyla düzenlenen en büyük faaliyet olduğunu yazdı. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın zararlarına karşı acil tedbir alınması çağrısıyla 700 bilim insanı, “Liberation” gazetesinde dün bir makale yayımlamıştı. Artık iklim değişikliği dönemine girildiği belirtilen makalede, çevre felâketleri ve iklim değişikliğinin sebep olduğu olumsuzluklara dair somut olayların son yıllarda ortaya çıktığı kaydedilmiş ve söylemden eyleme geçilmesi çağrısı yapılmıştı.

Etiketler: fransa, iklim
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