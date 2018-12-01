G20 zirvesi krizlerle başladı

G20 Zirvesi’nin gündeminde ekonomiden çok siyasÎ konuların öne çıkması bekleniyor. Kaşıkçı olayı, Rusya-Ukrayna gerginliği gibi konular zirvenin gündeminde.

Güney Amerika ülkesi Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Zirvesi’nin gündeminde ekonomiden çok siyasî konuların öne çıkması bekleniyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin devlet ve hükümet başkanları kalkınma, altyapı ve yatırım meselelerini konuşmak üzere Arjantin’in başkentine gelirken, uluslararası siyasi gündemi meşgul eden bazı konular zirve gündeminin önüne çıkacak gibi görünüyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmesi, Rusya’nın Karadeniz’de Ukrayna savaş gemilerine el koymasıyla ortaya çıkan gerginlik ve Çin - ABD arasındaki ticaret savaşının zirve boyunca liderler arasında yapılacak görüşmelere damga vurması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna gerginliği

Zirvenin hemen öncesinde Rusya’nın Karadeniz’de Kerç Boğazı yakınında Ukrayna donanmasına ait gemilere silâhlı müdahalede bulunmasıyla ortaya çıkan gerginliğin de zirve gündemini etkilemesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, krizin ortaya çıkmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumartesi günü zirve marjında yapmayı planladığı ikili görüşmeyi iptal etti. Rus haber ajansları Putin’in Sözcüsü Dimitriy Peskov’un iptalin Rus Devlet Başkanı’nın “daha yararlı görüşmelere zaman ayırmasını sağlayacağına” dair demeçlerine yer verdi.

Kaşıkçı olayı ve Selman’ın temasları



Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili sorular, cinayette rolü tartışılan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın zirveye katılmasıyla yeniden gündemde öne çıkabilir. Zirvenin ev sahibi Arjantin’in Devlet Başkanı Mauricio Macri, konunun ikili görüşmeler ve muhtemelen toplu görüşmelerde masada olacağını belirtti. Suudi yetkililer her ne kadar Veliaht Prens’in cinayette rolü olduğunu reddetse de ABD istihbaratının emri bizzat onun verdiğine dair tesbitleri, Muhammed bin Selman’ın zirvedeki varlığını tartışmalı hale getirdi. Trump yönetimi olayın Suudi Arabistan ile ilişkilerini zedelemesini istemediğini açıkça ifade etmişti, ancak yorumcular başta cinayetin yaşandığı Türkiye ile Avrupa ülkelerinin Prens’e mesafeyle yaklaşacağına dikkati çekti.