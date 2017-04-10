G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

​Dünyanın sanayileşmiş en büyük 7 ülkesi ve Avrupa Birliğini (AB) bir araya getiren dışişleri bakanları düzeyindeki G7 toplantısı, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Lucca kentinde başladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, ülkenin batısındaki tarihi şehirlerden Lucca'daki Ducale Sarayı'nın girişinde, toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Marc Ayrault, Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kishida, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi karşıladı. Toplantı dolayısıyla bölgede güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılırken, tarihi kentin merkezi, şehir sakinleri ve zirve için akreditasyonları bulunanlar dışında tamamen girişe kapatıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında, kentin hava sahası uçuşa yasak bölge ilan edilirken, bir polis helikopteri zirve boyunca şehir üstünde uçuş yapacak. İki gün sürecek toplantıda, terörle mücadele, düzensiz göç krizi, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'tan çıkarılmasının yanı sıra Suriye'deki iç savaş, İran, Libya, Ukrayna ve Kuzey Kore'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor. İkili görüşmeler Konuk dışişleri bakanları, G7 toplantısı öncesi kendi aralarında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile görüştü. Johnson daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bir araya geldi. Bu arada Johnson, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, G7'deki partnerleriyle görüşmelerindeki ana gündem konularından birinin Rusya'nın Beşşar Esed rejiminin arkasında durması olduğunu belirtti. Suriye özel oturumuna Türkiye de davet edildi Toplantı çerçevesinde yapılacak Suriye oturumuna Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün dışişleri bakanları da davet edildi. 11 Nisan'da sabah erken saatlerde yapılması planlanan oturumda, bölge ülkeleri ile G7 ülkelerinin, Suriye konusundaki son gelişmeleri ele alması bekleniyor. AA

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