G7 liderleri: Venezuela'da yapılan seçimleri reddediyoruz

Kanada Başbakanı Trudeau, "Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği'nin G7 liderleri olarak, Venezuela'da yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonrasındaki süreci reddediyoruz." dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, G7 liderlerinin Venezuela'da yapılan başkanlık seçimlerini tanımadığını açıkladı.

Trudeau konuyla ilgili olarak G7 üyeleri adına Dönem Başkanı sıfatıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Başbakan Trudeau, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin G7 Liderleri olarak, Venezuela'da yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonrasındaki süreci reddediyoruz. Kapsayıcı, adil ve demokratik bir süreç için temel garantileri sağlamadığı için, bu seçim ve sonuçları meşruiyet ve güvenilirlikten yoksundur. Bu nedenle Venezuela vatandaşlarının demokratik iradesini temsil etmediği için Venezuela Cumhurbaşkanlığı seçimini ve sonucunu geçersiz sayıyoruz. Venezuela hükümeti, acil olarak ihtiyaç duyulan politik bir düzeltme fırsatını kaçırmıştır."

Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Trudeau, Maduro yönetimine de "demokratik ve halkın iradesini yansıtan" yeni bir seçim yapılması çağrısında bulundu.

Venezuela'da 20 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, Cumhurbaşkanı Maduro, geçerli oyların yüzde 68'ini alarak yeniden seçilmiş, bazı ülkeler seçime hile karıştırıldığı iddiası ile seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamıştı.