G7 Maliye Bakanları Zirvesi'nde gerginlik

Kanada G7 ülkeleri maliye bakanlarının zirvesine ev sahipliği yapıyor.

Toplantıların ana gündem maddesini, Amerika Birleşik Devletleri'nin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergileri oluşturdu. Grubun altı üyesi ABD'ye tepki yağdırınca, zirvede Washington'ı temsil eden Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dışlandığı yorumları yapıldı. Bazı bakanlar, ek vergi kararına imza atan Donald Trump'ın uluslararası anlaşmaları ihlal ettiği görüşünde. Trump aleyhine ortak tutumla ilgili açıklama ev sahibi bakan Bill Morneau'dan geldi: Kanada Maliye Bakanı Morneau, "Her ilişkide, her müzakerede bazen sıkıntılar olabileceğinin farkındayız. Sayın Mnuchin ile olan ilişkilerimiz çok güçlü. Aldıkları kararların yapıcı olmadığı konusundaki düşüncelerimizi ona aktarma fırsatı buldum. Bu husustaki tutumumuz böyle devam edecek." diye konuştu. Eleştirilerin hedefindeki Amerikalı bakan Mnuchin ise açıklama yapmadı. Kanada, maliye bakanlarının ardından önümüzdeki hafta G7 liderlerini ağırlayacak. Ticaret savaşlarının liderler zirvesinde de soğuk rüzgarlar estirmesi bekleniyor. Euronews Türkçe

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