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13 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Gambiya’da başkanlık krizi: Seçimi kaybeden Jammeh görevi bırakmıyor

13 Ocak 2017, Cuma 15:46
Afrika ülkesi Gambiya'da Aralık ayındaki başkanlık seçimini kaybeden Başkan Yahya Jammeh'in görevi bırakmaması nedeniyle yaşanan kriz sürerken seçimi kazanan Adama Barrow her şeye rağmen önümüzdeki hafta göreve başlayacağını açıkladı.

BBC Dünya Servisi'ne konuşan Barrow "Devam edeceğim… 19 Ocak'ta başkan olacağım" dedi ve Jammeh'i müzakereye davet etti.

Jammeh'in görev süresi 18 Ocak'ta sona eriyor.

Fakat Jammeh seçim sonuçlarını mahkemeye taşımıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, Jammeh'i görevi bırakmaya ikna etmeye çalışmak için bugün bir kere daha Gambiya'ya gidecek.

ECOWAS: Bırakmazsa askeri müdahale

ECOWAS, Jammeh'in görevi bırakmaması halinde askeri müdahale ile Jammeh'i indirecekleri uyarısında bulunmuştu.

Gayrimenkul geliştiriciliğinden siyasete geçiş yapan Barrow, bu uyarının ardından Jammeh'i "anayasaya uymaya" davet etti:

"Sorunlarımızı başkalarının müdahaleleri olmadan çözebilmeliyiz. Tercihimizin bu yönde olması gerektiğini düşünüyorum."

Adama Barrow, sorunun çözülmesi için Jammeh'le yüz yüze görüşme talep ederken Jammah'in avukatı, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak Barrow'un göreve başlamasının engellenmesini talep etti.

Bir darbe ile iktidara gelen ve 22 yıl boyunca ülkeyi yöneten Jammeh, Aralık ayındaki sürpriz yenilgisini önce kabul etmiş fakat seçim komisyonu bazı sonuçları değiştirdikten sonra sonuçları reddetmişti.

Seçim sonucunda Adama Barrow yüzde 43.3, Yahya Jammeh 39.6, üçüncü aday Mama Kandeh ise yüzde 17.1 oy almıştı.

Perşembe günü Nijerya Parlamentosu'ndaki milletvekilleri, görevi bırakması durumunda Yahya Jammeh'e sığınma hakkı vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.

ECOWAS ülkeleri içinde Jammeh'i görevi bırakma çabalarına Nijerya Başkanı Muhammadu Buhari liderlik ediyor.

BBC Türkçe

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