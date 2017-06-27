Sosyal Demokrat Parti‘nin seçim programını oyladığı Dortmund’daki kongrede konuşan partinin başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Schulz, “Tutuklu gazetecileri serbest bırakın, mümkünse hemen” dedi. “Türkiye’de binlerce muhalife müdahale edilmesi, çok sayıda gazetecinin cezaevine konulması skandal” diyen Schulz, Erdoğan’a seslenerek, “Bir zamanlar gittiğin demokrasi yoluna geri dön” dedi. DW’nin haberine göre, Schulz Erdoğan’ı eleştirerek, “Erdoğan kendi ülkesindeki insanlara vermeyi reddettiği özgürlükleri burada talep ediyor” dedi. Konuşmasında Başbakan Merkel’ı de eleştiren Schulz, Merkel’in Mayıs ayında G7 Zirvesi’nin ardından Trump‘a yönelik olarak yaptığı, “Artık başkalarına güvenemeyiz” yönündeki açıklamasının somut olmadığını dile getirdi ve Trump’a karşı daha sert eleştireler yöneltmesi gerektiğini savundu.

AB ile çarklar daha iyi dönüyor

Türkiye’nin ABD piyasası yerine Avrupa’yı tercih etmesi dezavantaj mı? Sorusuna ise Akat şu cevabı veriyor; “Resmin bütününe bakınca, Gümrük Birliği Türkiye açısından yararlı olmuştur, bu kesin. Ben konuma geri döneyim. Küresel malî kriz sonrasında, AB kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan ilâve sorunlarla karşılaştı. Türkiye’de

talebin dengelenmesi AB’de uzun bir durgunluk dönemine denk geldi. Ne demek? TL’de değer kaybına rağmen AB’ye ihracat talebin zayıflığı nedeni ile bir türlü artmadı. Neyse ki, son iki yıl AB’de toparlanma belirginleşti. Rekabetçi kurun meyvesini şimdi yemeğe başlıyoruz. AB’ye yönelik üretim yapan sektörlerde çarklar daha iyi dönüyor.”