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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Gazetecilik suç değildir

03 Kasım 2018, Cumartesi 12:25
“Gazetecilik suç değildir” diyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sindirme ve tehditlere rağmen her gün işlerini yapmaya devam eden gazetecileri övdü.

Birleşmiş Milletler (BM), on yılı aşkın bir zaman dilimi içerisinde 1010 gazetecinin öldürüldüğünü, her on gazeteci cinayetinin dokuzunda ise faillerin adalete teslim edilmediğini açıkladı. BM 2018 yılında da bugüne kadar öldürülen gazeteci sayısının 88 olduğunu kaydetti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gazetecilere yönelik cezasız kalan suçlara farkındalık oluşturmak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘2 Kasım Uluslararası Gazetecilere Karşı Suçlarla Mücadele Günü’ dolayısıyla bir açıklama yaptı. “Gazetecilik suç değildir” diyen Guterres, sindirme ve tehditlere rağmen her gün işlerini yapmaya devam eden gazetecileri övdü. Guterres, kadın gazetecilerin de yaptıkları haber yüzünden taşıdıkları riskler dışında ayrıca cinsel şiddete de maruz kalma riski taşıdıklarını belirtti. 

“Gerçekler asla ölmez”

Guterres, uluslar arası topluma, devletlere ve hükümetlere yaptığı çağrıda, gazetecileri korumak, onların işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları koşulları sağlamalarını istedi. Guterres, tehdit ve korku içinde mesleğini yapmaya çalışan binlerce gazetecinin, saldırıya uğradığını, taciz edildiği, gözaltına alındığı ya da sahte suçlamalarda hapsedildiğini belirtti. Gnel Sekreter Guterres bu durumun sürdürülebilir bir durum olmadığını vurhulayarak, “Bu rezil durum yeni normalimiz olmalı. Eğer gazeteciler hedefteyse bunun bedelini toplumun tamamı öder çünkü gerçekler asla ölmez” dedi. 

New York - amerikaninsesi.com

Etiketler: guterres
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