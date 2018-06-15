Gazprom, Güney Kore doğalgaz boru hattı çalışmalarına yeniden başlayacak

Rus enerji şirketi Gazprom'un yetkilileri, Rusya'dan çıkıp Kuzey Kore üzerinden geçerek Güney Kore'ye ulaşması planlanan doğalgaz boru hattına ilişkin askıya alınan görüşmelerin yeniden başladığını söyledi.

Gazprom yönetim kurulu başkan yardımcısı Vitaliy Markelov, Rusya'dan çıkıp Kuzey Kore topraklarından geçerek Güney Kore'ye ulaşacak doğalgaz boru hattı hakkında Seul ile yeniden görüşmeye başladıklarını açıkladı.

Markelov, söz konusu doğalgaz boru hattı hakkındaki görüşmelerin ilk olarak 2011'de başladığını fakat Pyongyang ile Seul arasında tırmanan gerilim nedeniyle görüşmelerin askıya alındığını söyledi.

Gazprom şirketinden gelen bu açıklama, iki Kore arasında nisan sonunda yapılan tarihi görüşmeyi izliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Koreli Moon Jae-in'in bir araya geldiği görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını askıya alması, barış anlaşması yapılması ve savaş nedeniyle ayrılan ailelerin birleştirilmesi yönünde kararlar alınmıştı.

Gazprom ile Güney Kore'nin enerji şirketi Kogas arasında 2011'de imzalanan yol haritasına göre ise, Rusya'dan Güney Kore'ye uzanacak doğalgaz boru hattı bin kilometre olacaktı ve bunun 700 kilometresininse Kuzey Kore'den geçecekti.

Projenin 2.5 milyar dolara mal olması bekleniyordu.