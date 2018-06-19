Gazprom'un İngiltere'deki varlıklarına el konuldu

Londra mahkemesinin, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz`ın lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus enerji şirketi Gazprom`un İngiltere ve Galler’deki varlıklarına el koyduğu bildirildi.

Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'dan yapılan açıklamada, Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verilen Rus enerji şirketi Gazprom'un İngiltere ve Galler’deki varlıklarına el konulduğu belirtildi. Gazprom’un ayrıca İngiltere ve Galler’de değeri 50 bin doların üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye sunacağının kaydedildiği açıklamada, Gazprom’un mahkeme kararını uygulamaması halinde cezai yaptırıma maruz kalabileceği ifade edildi. Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti. AA

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