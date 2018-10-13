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13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Gazze ablukası kalkıncaya kadar gösteriler devam edecek'

13 Ekim 2018, Cumartesi 16:46
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze ablukası kaldırılıncaya kadar Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin devam edeceğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin kısmi çözümlerle ikna edilerek durdurulamayacağını, Gazze Şeridi'nin tamamından ablukanın kaldırılmasından başka bir şeyin kabul edilmeyeceğini belirtti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında dün şehit olan Filistinli genç Afifi Mahmud Ata Afifi'nin (18) cenaze töreninde konuşan Heniyye, barışçıl gösterilerin, Gazze ablukası kaldırılıncaya kadar devam edeceğini vurguladı.

ABD'nin gündeme getirdiği Yüzyılın Anlaşması'nı başarısız kılmak için Gazze'de mücadele verildiğini dile getiren Hamas lideri, pusulalarının da Kudüs ve Filistin'in tamamının dışında bir yere çevrilmeyeceğini ifade etti.

Heniyye, ayrıca Gazze ablukasını kaldıracak her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde, göstericilere açtığı ateş sonucu Filistinli genç Afifi Mahmud Ata Afifi'nin (18) de aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olmuş, 154 kişi yaralanmıştı.

"Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesinin çözümü için uzun süredir bir plan hazırladığı biliniyor.

Detayları henüz açıklanmasa da basındaki iddialara göre plan, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bir bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi İsrail'in lehine maddeler içeriyor.

Plan kapsamında, İsrail tarafından göçe zorlanan, topraklarından sürülen 5,9 milyondan fazla Filistinli mültecinin geri dönüş hakkının da ellerinden alınacağı iddia ediliyor.

Yüzyılın Anlaşmasını, "Yüzyılın tokadı" olarak niteleyen ve plana karşı olduğunu dile getiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Anlaşma'nın detaylarını ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Gazze, ABD, hürriyet
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