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14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Gazze’de en küçük şehit... 4 yaşındaki Ahmed’in suçu neydi?

14 Aralık 2018, Cuma 00:12
Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün en küçük şehidi 4 yaşındaki Ahmed Ebu Abid ebedi yolculuğuna uğurlandı.

İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğu sınırında Cuma günü babasıyla beraber katıldığı gösterilere saldırısında yaralanan ve dün şehit düşen Ahmed’in naaşı, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’nden teslim alınarak evine getirildi. Çok sayıda Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından küçük Ahmed’in naaşı omuzlarda taşınarak şehirdeki mezarlığa defnedildi.

4 yaşındaki Ahmed’in suçu neydi?

Yaralandığında Ahmed’in yanında olan baba Yasir Ebu Abid (36) ise İsrailli keskin nişancının kendisine ve oğluna baktığını gördüğünü söyledi. İsrailli askerin namlusundan çıkan tahrip uçlu merminin, herkesin şarapnel parçalarıyla yaralanmasına sebep olduğunu ifade eden Ebu Abid, oğlu Ahmed’in biri sağ gözüne olmak üzere vücuduna birçok şarapnel parçası isabet ettiğini belirtti. “Ahmed İsrail askerlerinin doğrudan hedef almasına sebep olacak hangi suçu işledi?” diye soran baba, İsrail askerlerinin göstericileri kasten hedef aldığını ve öldürmek istediğini vurguladı. 

İsrail, Ramallah’ın giriş çıkışlarını kapattı

İsrail ordusu, bölgede İsraillilere yönelik silâhlı saldırı sonrası işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah şehrinin giriş çıkışlarını askeri kontrol noktalarıyla kapattı. Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah’ın girişindeki Beyt-İl kontrol noktasını trafik akışına kapattı. İsrail güçlerinin Bir-Zeit ve Ayn Sina beldelerinden Ramallah’a giden yolları da kapattığı belirtildi. Öte yandan, İsrail askerlerinin Ramallah’a bağlı mahallelere baskın düzenlediği ve El-Bire beldesinde de halkı aramadan geçirdiği kaydedildi.

AA

Etiketler: gazze, filistin, israil zulmü
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