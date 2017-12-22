Gazze'de İsrail güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 1 Filistinli öldü

Birleşmiş Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi kararının reddedilmesiden sonra bugün İsrail güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında yine çatışmalar yaşandı. Gazze Sağlık Bakanlığı çatışmalarda bir Filistinli'nin öldüğünü duyurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze sınırında İsrail güçleriyle yaşanan çatışmada 24 yaşındaki bir Filistinli'nin göğsünden vurulması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. '6 KİŞİ GERÇEK MERMİYLE YARALANDI' Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşraf el Kidra 6 kişinin de çatışmalarda gerçek mermiyle yaralandığını söyledi. AFP muhabiri İsrail güvenlik güçlerinin taş atan eylemcilere geröek mermi, plastik mermi ve göz yaşarıtıcı gazla müdahale ettiğini belirtti. İsrail ordusu ise olayı soruşturduğunu duyurdu. BATI ŞERİA'DAKİ EYLEMLERDE DE YARALANANLAR VAR Kızılay ise bugün İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 5 Filistinlinin gerçek mermilerle yaralandığını, onlarca Filistinlinin ise gazdan etkilendiğini duyurdu. 6 ARALIK'TAN BU YANA 9 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını açıkladığı 6 Aralık'tan bu yana başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinlilere İsrail güçlerinin müdahalelerinde 9 Filistinli öldü, yüzlercesi ise yaralandı. 9 Filistinli'den ikisi İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazzeye yaptığı bir hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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