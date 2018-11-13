Gazze'de okullara ara verildi

İsrail'in dün akşamdan bu yana saldırılarına hedef olan Gazze'de okullar ve kamu kurumlarındaki çalışmalara ara verildi.

Gazze Hükümet Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, tüm okullarda eğitime ve kamu kurumlarında çalışmalara ara verildiği belirtilirken hastaneler ve sağlık ocaklarında ise hizmetlerin devam edeceği kaydedildi.

Filistin Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş da yaptığı yazılı açıklamada, Tarım Bakanlığı'ndan "güvenlik nedeniyle Gazze açıklarında avlanmaya ara verilmesi" konusunda bir tebligat aldıklarını aktardı.

İsrail'in Gazze saldırılarında bir bina daha yıkıldı

Öte yandan, İsrail güçleri, sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında Gazze'de 7 katlı bir binayı hedef alarak kullanılamaz hale getirdi.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesinde bulunan binaya İsrail güçleri 11 roket attı. Saldırı çevredeki ev ve dükkanlar ile yakındaki bir camide hasara neden oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırı nedeniyle ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu son saldırıyla İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'de hedef aldığı bina sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

İsrail'in daha önceki saldırılarında aralarında El Aksa Televizyonunun da bulunduğu 6 bina yıkılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu dün Gazze'den açılan ateş sonucu sınırın diğer tarafında bir otobüsün isabet aldığını duyurmuştu. Kısa süre sonra İsrail uçakları, Gazze'ye hava saldırısı başlatmış, Gazze'den de çok sayıda roket sınıra yakın Yahudi yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere fırlatılmıştı.

Ordu, dün akşamdan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 300 roket atıldığını, bunlardan yaklaşık 100'ünü hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirdiğini, Gazze'de ise 150 hedefi vurduklarını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli şehit olmuş, 8'i yaralanmıştı.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (Makan) ise Gazze'den İsrail'in güneyine atılan roketler ile bir otobüsün hedef alındığı saldırılarda 30 İsraillinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da Askalan'da (Aşkelon) bir binaya roket düşmesi sonucu 1 İsraillinin öldüğünü, 1'inin ise ağır yaralandığını açıklamıştı.