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Gazze'de siyonist azgınlığı devam ediyor: Biri engelli 3 kişi daha şehit oldu!

15 Aralık 2017, Cuma 19:53
İsrail askerlerinin Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere müdahalesi sonucu birisi engelli 3 kişinin şehit olduğu, 5'i ağır 82 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin Gazze'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde Yasir Sukkar (23), İbrahim Ebu Süreyya (29) adında 3 Filistinli gencin şehit olduğu, 5'i ağır 82 kişinin yaralandığını" belirtti.

Şehit Ebu Süreyya'nın İsrail'in 2008 yılındaki hava saldırılarında iki bacağını kaybeden engelli bir vatandaş olduğu kaydedildi.

Han Yunus kentinin doğusunda 25, Gazze'nin doğusunda 26, Cibaliye'nin doğusunda ise 23 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını aktaran Kudra, El-Beric Mülteci Kampı'nda da 8 Filistinlinin yaralandığını söyledi.

Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale

İsrail polisi Kudüs’te cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenleyen cemaate biber gazlı sprey sıkarak fiziksel müdahalede bulundu.

Gazze'nin doğusundaki Kudüs'e destek gösterisine katılan çok sayıda Filistinli genç, İsrail ile Gazze'yi ayıran sınıra doğru yürüdü.

İsrail askerleri, kendilerine taş atan Filistinlilere plastik ve gerçek merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistin direnişine ait hedeflere geçen hafta cuma ve cumartesi günleri düzenlediği 6 hava saldırısında, 2 Filistinli şehit olurken, Gazze sınırında düzenlenen Kudüs'e destek gösterilerine müdahalesinde de 2 Filistinli şehit olmuştu.

AA

Etiketler: gazze, filistin, israil zulmü, kudüs
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