Gazze’deki saldırılara soruşturma çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, önceki gün İsrail-Gazze sınırında İsral askerlerinin saldırısı ve çatışmalar sırasında 16 Filistinli’nin öldüğü olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Filistinli yetkililer çatışmalarda yüzlerce kişinin de yaralandığını belirtti. Önceki gün, İsrail-Filistin çatışmasında 2014’teki Gazze Savaşı’ndan bu yana yaşanan en kanlı gündü. BM Güvenlik Konseyi de acil toplantı yaparak şiddet olaylarını kınadı. BM’nin Siyasî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Taye Brook Zerihoun, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, “Gazze’deki durumun önümüzdeki günlerde kötüleşebileceğini” söyledi ve sivillerin ve de özellikle çocukların hedef alınmaması çağrısında bulundu. Zerihoun “İsrail uluslar arası insan hakları ve insanî hukuk çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmeli” dedi. İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Danon ise toplantıdan önce yaptığı yazılı açıklamada şiddet olaylarından Hamas’ı sorumlu tuttu. Filistin Lideri Mahmud Abbas ise, ölümlerde İsrail makamlarının “tam sorumluluğu olduğunu” söyledi.

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