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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

''Gazze’deki sivillere yönelik her türlü şiddeti kınıyorum”

06 Haziran 2018, Çarşamba 02:49
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Özellikle son haftalarda Gazze’deki sivillere yönelik her türlü şiddeti kınıyorum.” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Netanyahu ile görüşmesinde bölgesel konuları ele aldıklarını belirten Macron, "Netanyahu’ya tekrar söyledim. Avrupalı müttefiklerimizin de düşündüğü gibi bölgedeki balistik füze programını kontrol etmek için İran nükleer anlaşmasına bağlı kalmaya devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Macron, öte yandan İran nükleer anlaşmasının yeterli olmadığını ve 2025 yılı sonrasında bu anlaşmanın, İran’ın balistik füze programı ve bölgedeki varlığı konuları bağlamında üzerinde tekrar çalışılması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, Suriye'deki savaşın çözümüne ilişkin siyasi anlamda iş birliğinin önemine değinildiğini belirten Macron, Netanyahu ile İsrail-Filistin sorununa ilişkin de görüştüklerini aktardı. Macron, Kudüs’ün iki devletin başkenti olması ve bu yönde müzakerelerin yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Macron: Gazze’deki sivillere yönelik her türlü şiddeti kınıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Özellikle son haftalarda Gazze’deki sivillere yönelik her türlü şiddeti kınıyorum.” dedi.

Görüşmede ikili ilişkileri de ele aldıklarını ifade eden Macron, birçok konuda Fransa ve İsrail arasındaki iş birliğinin devam edeceğini söyledi.

Macron, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini arttırmasına ilişkin bütün taraflara çatışmaya yol açabilecek eylemlere karşı uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Macron, ayrıca 8-9 Haziran'da Kanada'nın Charlevoix kentinde düzenlenecek G7 Zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bölgesel konuları görüşeceği açıklamasında bulundu.

Netanyahu: İran'a karşı sert yaptırımlar uygulanması gerekiyor"

Netanyahu ise demokrasinin en büyük sorununun radikal dinciler olduğunu belirtti.

Fransa ile İsrail arasındaki iş birliğinin önemli olduğuna işaret eden Netanyahu, İran'ın balistik füze programına ilişkin ellerinde bir arşiv olduğunu ve bunu yakın bir zamanda açıkladıklarını hatırlattı. Netanyahu, İran'a karşı sert yaptırımlar uygulanması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanı Macron'dan (İran nükleer) anlaşmasından geri çekilmesini istemedim." diyen Macron, İran nükleer anlaşmasının iptal edileceğini düşündüğünü dile getirdi. Netanyahu, kendisi için İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının önemli olduğunu söyledi.

Macron ile görüşmesinde, İran'ın bölgedeki etkisinin durdurulaması konusundaki kararlılığını ifade ettiğini belirten Netanyahu, İsrail'in Suriye'de barışın sağlanmasını istediğini ancak bunun için İran'ın Suriye'yi terk etmesi gerektiğini savundu.

Netanyahu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, "İsrail'in, temizlenmesi gereken bir kanser tümörü" olduğunu savunan ifadelerini eleştirdi. 

AA

Etiketler: fransa, macron, israil, netanyahu
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