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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Gazze ekonomisi batıyor

12 Mart 2018, Pazartesi
Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Ali el-Hayık, “Ekonomik göstergeler, Gazze sakinlerinin, zor hayat şartlarına önümüzdeki aylarda tahammül edemeyeceği yönünde. Gazze’de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çökme söz konusu” dedi.

Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Ali el-Hayık, “Ekonomik göstergeler, Gazze sakinlerinin, zor hayat şartlarına önümüzdeki aylarda tahammül edemeyeceği yönünde. Gazze’de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çökme söz konusu.” dedi. Filistin İş Adamları Derneği Başkanı Ali el-Hayık, Gazze’de alım gücünün yüzde 60’tan fazla azaldığını belirtti.

Hayık, yazılı açıklamasında, “Ekonomik göstergeler, Gazze sakinlerinin, zor hayat şartlarına önümüzdeki aylarda tahammül edemeyeceği yönünde. Gazze’de hayatın çeşitli alanlarında tam bir çökme söz konusu.” ifadesini kullandı. Gazze’deki yoksulluğun yüzde 80’e, işsizliğin yüzde 50’ye yükseldiğini vurgulayan Hayık, alım gücünün de yüzde 60’tan fazla azaldığını kaydetti. 

Yasadışı yöntemlere itebilir

Ekonomik durumun kötü olmasının, Gazzelileri temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yasa dışı yöntemlere sevk edebileceğine işaret eden Hayık, iş fırsatlarının bulunmadığını, kamu ve özel sektörün daha fazla işçi istihdam edemediğini, iş adamlarının yeni kalkınma projelerine yatırım yapamadığını belirtti.

İsrail ablukası dolayısıyla yeni krizler çıktığına dikkat çeken Hayık, uluslar arası topluma Gazze’ye ekonomik kalkınma yardımı sunmak için “acilen harekete geçme” çağrısında bulundu. Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006’dan bu yana İsrail’in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

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